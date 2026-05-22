Prostituta casertana uccisa e gettata nella tromba delle scale in cantiere killer fa scena muta
Un uomo di 48 anni è stato portato in tribunale per rispondere dell’omicidio di due donne, una di 29 anni di origini polacche e l’altra di 48 anni di nazionalità ucraina, trovate morte in un cantiere di viale Italia a Pollena Trocchia. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio. Le vittime erano coinvolte in attività di prostituzione e sono state ritrovate con segni di violenza, una delle quali è stata trovata gettata nella tromba delle scale dell’edificio.
Si è avvalso della facoltà di non rispondere Mario Landolfi, 48enne di Sant’Anastasia accusato del duplice omicidio di Sara Tkacz, 29enne di Santa Maria Capua Vetere di origini polacche, e Lyuba Hlyva, 48enne ucraina, trovate in un cantiere di viale Italia a Pollena Trocchia. Assistito dal suo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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