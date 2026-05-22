Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera venerdì 22 maggio 2026

Stasera alle 21,15 su La7 torna Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, noto come Zoro. La puntata del 22 maggio 2026 vedrà la partecipazione di diversi ospiti, anche se ancora non sono stati annunciati i nomi. La trasmissione si potrà seguire in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale del canale e in televisione. Propaganda Live è un programma che affronta temi politici e sociali con un tono ironico e critico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7. Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 22 maggio 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 22 maggio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Anticipazioni e ospiti. Ospite della puntata sarà il senatore democratico statunitense Bernie Sanders, in collegamento da Washington. Per il reportage della settimana, Diego Bianchi si è recato a Reggio Calabria, città chiamata al voto per le prossime elezioni comunali, per raccontare il clima politico e le aspettative dei cittadini. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 22 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PROPAGANDA LIVE la7 - puntata 16 gennaio 2026 Sullo stesso argomento Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 1 maggio 2026Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 1 maggio 2026, alle ore 21,15 su La7. Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 8 maggio 2026Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7 Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna... Propaganda Live anticipazioni: da Bernie Sanders al reportage in Calabria, la puntata di staseraStasera su La7 Propaganda Live: intervista esclusiva a Bernie Sanders da Washington e viaggio-inchiesta in Calabria tra elezioni e i cantieri del Ponte. tvblog.it Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 22 maggio 2026Propaganda Live con Diego Bianchi torna stasera, 22 maggio 2026, su La7: le anticipazioni, gli ospiti della puntata di oggi, streaming tv ... tpi.it [SPOILER] Domenica In: anticipazioni e ospiti domenica 17 maggio! Da Vecchioni all'Eurovision reddit