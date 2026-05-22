Pronostico Espanyol-Real Sociedad | la festa è per tutti

Sabato si gioca la partita tra Espanyol e Real Sociedad, ultima giornata della Liga. La sfida si svolge in un contesto di fine stagione, con entrambe le squadre impegnate nelle rispettive lotte in classifica. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e gli orari di trasmissione. La gara sarà visibile in diretta televisiva e in streaming su alcune piattaforme. La partita rappresenta l’atto conclusivo di un campionato che ha visto vari cambiamenti e risultati importanti per entrambe le formazioni.

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Espanyol-Real Sociedad è una gara della trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Quello che doveva succedere è successo. La scorsa settimana l’Espanyol si è conquistato la salvezza, la Real Sociedad da un pezzo, invece, ha mollato la presa. Dopo aver vinto la Coppa del Re i baschi, sicuri di una qualificazione alla prossima Europa League, hanno di fatto tirato i remi in barca. Ed è anche giusto così. A nessuno serve questa partita. Niente e nessuno potrà cambiare quelle che sono ormai le sorti dell’intera stagione. Ed eccoci qui a parlare di un match che, in ogni caso, regalerà comunque delle emozioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Espanyol-Real Sociedad: la festa è per tutti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video REAL SOCIEDAD 1 - 1 ATLÉTICO DE MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS Sullo stesso argomento Pronostico Real Sociedad-Getafe: sfruttano la continua festaReal Sociedad-Getafe, il pronostico del match di Liga spagnola in programma mercoledì alle ore 20 Praticamente potrebbe succedere come il Bologna lo... Pronostico Real Sociedad-Real Betis: niente tatticismi, si stappa lo champagneReal Sociedad-Real Betis, i pronostici sulla sfida in programma all’Estadio Municipa de Anoeta Smaltita la sbornia per l’inattesa vittoria della... Espanyol-Real Sociedad (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I catalani ospitano i Txuri-urdin ift.tt/dL1Movl #scommesse #pronostici x.com Espanyol vs Real SociedadNuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Espanyol vs Real Sociedad por LaLiga el 23/05/2026. goal.com Espanyol Barcelona - Real Sociedad San Sebastian | Pronóstico y cuotas 23.05.2026Situación en la tabla y contexto: ambos llegan con 45 puntos; Real Sociedad ocupa la 10ª plaza y Espanyol la 11ª. En cuanto a goles, Real Sociedad ha marcado 58 y encajado 60, mientras que Espanyol su ... as.com