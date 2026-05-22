Pronostico Bologna-Inter | testa alle vacanze
Sabato si gioca la partita tra Bologna e Inter, ultima giornata di campionato di Serie A. La sfida si svolge alla fine di una stagione che si avvia alla conclusione, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per l’ultimo impegno prima delle vacanze. Sono disponibili statistiche, notizie sulle probabili formazioni e dettagli sulla diretta tv e streaming dell’incontro. La partita conclude un campionato che ha visto diverse vicende e risultati per entrambe le squadre.
Bologna-Inter è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca sabato: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Una è campione d’Italia, fresca di festa anche per la vittoria della Coppa Ita l ia. L’altra viene dall’affermazione di Bergamo contro l’Atalanta inutile ai fini della classifica. Bologna e Inter pensano solamente alle vacanze. Giusto così. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non tutti, ovvio. Ci sono quelli che devono andare al Mondiale e quindi sperano di non giocare, tant’è che diversi uomini chiave, soprattutto tra i nerazzurri, potrebbero rimanere in panchina o addirittura nemmeno convocati. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Pronostico Supercoppa Italiana | Ecco chi vincerà!
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