Pronostici di oggi 22 maggio | l’anticipo di Serie A Südtirol – Bari e la finale di Coppa di Francia

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi 22 maggio si svolgono diverse partite e eventi sportivi. In Serie A, si gioca l’anticipo tra Südtirol e Bari, mentre in Francia si tiene la finale di Coppa. Al “Franchi” si conclude la stagione del campionato italiano, con le ultime partite in programma. Sono in programma anche altre sfide e appuntamenti legati al calcio e ad altri sport, con attenzione alle previsioni e alle probabili formazioni.

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Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 22 maggio. Al “Franchi” si chiude una stagione tormentata per la Fiorentina che ha perso anche il suo presidente ma almeno ha mantenuto la categoria  La Dea invece parteciperà per la prima volta alla Conference League, che non è male nel primo anno post Gasperini considerando come. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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