Pronostici di oggi 22 maggio | l’anticipo di Serie A Südtirol – Bari e la finale di Coppa di Francia

Oggi 22 maggio si svolgono diverse partite e eventi sportivi. In Serie A, si gioca l’anticipo tra Südtirol e Bari, mentre in Francia si tiene la finale di Coppa. Al “Franchi” si conclude la stagione del campionato italiano, con le ultime partite in programma. Sono in programma anche altre sfide e appuntamenti legati al calcio e ad altri sport, con attenzione alle previsioni e alle probabili formazioni.

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