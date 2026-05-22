Promozione Civitanovese si cerca di accelerare i tempi

A Civitanova, le attività legate alla squadra rossoblù sono molto intense in questi giorni, mentre si cerca di accelerare i tempi per definire il futuro della squadra. La domanda che tutti si pongono riguarda la categoria in cui giocherà la squadra nella prossima stagione, considerando le varie decisioni e i lavori in corso. Il tecnico Claudio Labriola e il suo staff sono coinvolti in queste valutazioni, che coinvolgono anche aspetti organizzativi e di pianificazione. La situazione resta in evoluzione e ancora da decidere.

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Sono giorni frenetici a Civitanova e nell’ambiente rossoblù domina il dubbio sulla categoria che la squadra del tecnico Claudio Labriola affronterà nella prossima stagione. Martedì scorso la Civitanovese, tramite il presidente Francesco Borrelli, ha avuto un colloquio con Andrea Tosoni, patron del Montegranaro, volendo comprendere se ci fossero i margini per un’operazione che permetta al club rivierasco di mantenere l’ Eccellenza nonostante la retrocessione sul campo. Le parti si sarebbero salutate con l’intento di aggiornarsi, stante la volontà di Tosoni di prendersi qualche giorno di tempo per riflettere sulla decisione. Ma la Civitanovese vuole chiudere la vicenda entro fine settimana, che si tratti di un matrimonio oppure di un addio, così da avere chiara la futura destinazione per il campionato 2026-27. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Civitanovese, si cerca di accelerare i tempi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Promozione. Civitanovese, piace Tedoldi come responsabile del vivaioIl nuovo corso della Civitanovese ha già preso forma ufficializzando le due figure più importanti per la parte sportiva e nei prossimi giorni il... La rincorsa promozione. Il Monza vuole accelerareNella conferenza di venerdì mister Bianco è stato chiaro: l’obiettivo del Monza è vincerle tutte da qui alla fine, per andare direttamente in Serie A... Promozione. Civitanovese, si cerca di accelerare i tempiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Promozione. L’allenatore Labriola si presenta ai tifosi: Civitanovese, sono qui per vincereDue sole gare interne vinte nelle ultime stagioni. Con me non esiste. Quando i ragazzi scenderanno in campo, voglio vedere rappresentate tutta la passione e la tradizione dei tifosi. E sono sicuro c ... sport.quotidiano.net