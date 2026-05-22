Professor T Ben Miller conferma | in arrivo stagione 5 e 6

È stata annunciata la produzione di nuove stagioni per la serie crime britannica ambientata a Cambridge. La quinta stagione è prevista per l’autunno di quest’anno, mentre si lavora già alla sesta. La conferma è arrivata dal protagonista della serie, che ha comunicato ufficialmente il proseguimento della produzione. La serie, che ha ottenuto successo di pubblico, continuerà a seguire le vicende dei personaggi nel contesto investigativo. Le novità riguardano sia la continuità narrativa sia l’ampliamento del cast.

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Buone notizie per i fan di Professor T: la serie crime britannica ambientata a Cambridge non solo tornerà con una quinta stagione attesa per l’autunno, ma è già ufficialmente in lavorazione anche una sesta. A confermarlo è stato direttamente Ben Miller, il volto del professor Jasper Tempest, durante un’apparizione televisiva. La conferma di Ben Miller a The One Show. Il 18 maggio 2026, ospite del programma The One Show, Miller ha svelato senza mezzi termini che la produzione è già al lavoro sulla sesta stagione della serie. “Abbiamo la Stagione 5 che uscirà, si spera, in autunno”, ha dichiarato l’attore, aggiungendo con evidente entusiasmo: “È uno spoiler, ma stiamo effettivamente lavorando alla Stagione 6. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Professor T, Ben Miller conferma: in arrivo stagione 5 e 6 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sam Spiegel, le producteur qui a façonné lâge dor dHollywood –Documentaire Portrait- Artistes- AT Sullo stesso argomento Leggi anche: Yamaha: perché mantenere Jack Miller con Izan Guevara in arrivo da Pramac. Leggi anche: Incarichi del professor Cosenza contestati: il legale conferma la regolarità di tutti. Death in Paradise star Ben Miller issues huge update on ITV crime showActor Ben Miller has shared some major news about one of his popular crime series ... msn.com Death in Paradise icon confirms future of his popular ITV crime series Professor TBen Miller has offered an exciting update on the future of his ITV detective drama Professor T, suggesting his meticulous detective has plenty more cases left to solve. The series, which premiered in ... radiotimes.com