Privacy medico multata | pubblicata foto di un neonato senza consenso
Una dottoressa è stata sanzionata dopo aver pubblicato online una foto di un neonato senza aver ottenuto il consenso dei genitori. La foto, rimasta visibile per un certo periodo, non è stata rimossa tempestivamente, portando alla multa. La vicenda ha sollevato discussioni sulla tutela della privacy e sulle procedure corrette da seguire in questi casi. La professionista avrebbe dovuto rispettare specifici protocolli per garantire la conformità alle normative sulla protezione dei dati personali.
? Punti chiave Come può una foto rimasta online sfuggire alla rimozione immediata?. Quali protocolli avrebbe dovuto seguire la dottoressa per evitare la multa?. Perché la finalità scientifica non giustifica la pubblicazione di dati sensibili?. Chi deve rispondere della persistenza delle immagini sui motori di ricerca?.? In Breve Sanzione di 5.000 euro inflitta dal Garante Privacy alla dottoressa coinvolta.. Immagine pubblicata sul sito ufficiale della Società Italiana di Pediatria.. Foto rintracciabile tramite miniature su motori di ricerca Google e Bing.. Violazione causata dalla mancata anonimizzazione o pseudonimizzazione dei dati clinici.. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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