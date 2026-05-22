Privacy medico multata | pubblicata foto di un neonato senza consenso

Una dottoressa è stata sanzionata dopo aver pubblicato online una foto di un neonato senza aver ottenuto il consenso dei genitori. La foto, rimasta visibile per un certo periodo, non è stata rimossa tempestivamente, portando alla multa. La vicenda ha sollevato discussioni sulla tutela della privacy e sulle procedure corrette da seguire in questi casi. La professionista avrebbe dovuto rispettare specifici protocolli per garantire la conformità alle normative sulla protezione dei dati personali.

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