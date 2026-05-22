Primi segnali di Alzheimer già dai 45 anni | i risultati dello studio Dunedin su pTau181

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio condotto sui partecipanti del Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study ha evidenziato che già all'età di 45 anni si possono riscontrare segnali precoci dell’Alzheimer. La ricerca ha analizzato i livelli di pTau181 nel plasma, un biomarcatore associato alla malattia. I risultati indicano che le persone più giovani di questa età mostrano valori più elevati di questo biomarcatore rispetto a quelli di età superiore. Lo studio fornisce dati su un possibile inizio precoce di processi legati alla malattia.

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Una nuova analisi sui dati del Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study rileva che già a 45 anni i segnali precoci dell’Alzheimer sono associati a livelli più elevati di pTau181 plasmatica, un noto biomarcatore della malattia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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