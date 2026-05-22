Primaria i genitori sulle barricate | Ancora criticità nella mensa

I genitori di una scuola primaria sono scesi in piazza per protestare contro le condizioni della mensa scolastica. Secondo le loro affermazioni, i pasti vengono spesso giudicati insufficienti, con frequenti cambiamenti nel menù e problemi nell'organizzazione delle turnazioni. La qualità del cibo, inoltre, non sembra soddisfare le aspettative dei genitori, che richiedono miglioramenti concreti. La situazione ha portato a una mobilitazione pubblica per chiedere interventi e chiarimenti sulle modalità di gestione del servizio.

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"Pasti spesso non adeguati, frequenti modifiche ai menù, criticità organizzative e una qualità percepita che non risponde agli standard che riteniamo imprescindibili". A due mesi dallo sciopero del pasto, i genitori della primaria Martin Luther King sono tornati a farsi sentire. Con una lettera al Comune, le famiglie evidenziano nuovamente le criticità riscontrate nel servizio di refezione a partire da quando, per ragioni organizzative, la cucina interna al plesso è stata chiusa e i pasti vengono preparati nel centro cottura della materna Arcobaleno. Per quanto la distanza tra i due istituti sia minima e i tempi di trasporto contenuti, le famiglie parlano di un servizio carente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Primaria, i genitori sulle barricate: "Ancora criticità nella mensa" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cardarelli, formiche nella mensa: “Nas accertano superamento delle criticità”Durante il controllo era stata accertata la presenza di formiche, provenienti da un’intercapedine in uno dei locali utilizzati per la preparazione... Nuova mensa alla scuola primaria: "Occasione di crescita e convivenza"Giovedì è stata inaugurata la nuova mensa scolastica della scuola primaria di via Salvo D’Acquisto a Poggio Renatico, un’opera attesa da anni che... Ci sono genitori di bambini Autistici nella scuola primaria (6-11 anni)? reddit #ASSOCIAZIONEGENITORI - Results on X | Live Posts & Updates x.com Genova, i genitori della scuola primaria Mazzini: Strada pericolosa, chiediamo i nonni vigile per la sicurezza dei nostri bambiniLe famiglie dei bambini che frequentano l’istituto di via Lodi lanciano una raccolta firme online. Il Municipio rassicura: Valutiamo la formazione di ... ilsecoloxix.it Topi a scuola, avvistamenti in una scuola primaria di Roma. Alunni spostati in altre classi e genitori sul piede di guerraDiverse segnalazioni di topi all’interno delle aule, che hanno costretto a spostare alcuni alunni in altri locali. Accade a Roma, nel quartiere Villa Verde, dove gli avvistamenti di roditori in una sc ... tecnicadellascuola.it