Il Milan si prepara a sfidare il Cagliari in una partita che potrebbe essere decisiva per la qualificazione alla prossima fase di Champions League. La squadra ha bisogno di ottenere i tre punti per mantenere vive le speranze di avanzare nel torneo e consolidare la posizione in classifica. Dopo questa sfida, i rossoneri pianificano tre mosse strategiche per rafforzare il progetto e puntare a un futuro di successi. La partita si gioca in un momento chiave della stagione, con obiettivi importanti da raggiungere.

Lo scenario che tutti i tifosi milanisti si augurano per domenica sera è il mantenimento della posizione da Champions League, ovvio. Dare credito e seguito alle speranze renderebbe la costruzione del nuovo Milan molto meno intricata, con addii necessari ma conferme fondamentali per affrontare l’Europa che conta (e che fa contare i milioni in entrata, almeno cinquanta). Gerry Cardinale, presente già a Genova, sarà di nuovo a San Siro nell’ultima di campionato contro il Cagliari per vigilare e (spera) esultare: è convinto che la presenza fisica sia necessaria in questo momento delicato. La sua intenzione è quella di cambiare molte facce al Milan, iniziando dall’ad Giorgio Furlani, ma di convincere Massimiliano Allegri a sgomberare i dubbi sul suo futuro, a non sentire i richiami da Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prima la Champions e poi tre mosse per costruire un grande Milan

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