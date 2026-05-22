Prima la Champions e poi tre mosse per costruire un grande Milan

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan si prepara a sfidare il Cagliari in una partita che potrebbe essere decisiva per la qualificazione alla prossima fase di Champions League. La squadra ha bisogno di ottenere i tre punti per mantenere vive le speranze di avanzare nel torneo e consolidare la posizione in classifica. Dopo questa sfida, i rossoneri pianificano tre mosse strategiche per rafforzare il progetto e puntare a un futuro di successi. La partita si gioca in un momento chiave della stagione, con obiettivi importanti da raggiungere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lo scenario che tutti i tifosi milanisti si augurano per domenica sera è il mantenimento della posizione da Champions League, ovvio. Dare credito e seguito alle speranze renderebbe la costruzione del nuovo Milan molto meno intricata, con addii necessari ma conferme fondamentali per affrontare l’Europa che conta (e che fa contare i milioni in entrata, almeno cinquanta). Gerry Cardinale, presente già a Genova, sarà di nuovo a San Siro nell’ultima di campionato contro il Cagliari per vigilare e (spera) esultare: è convinto che la presenza fisica sia necessaria in questo momento delicato. La sua intenzione è quella di cambiare molte facce al Milan, iniziando dall’ad Giorgio Furlani, ma di convincere Massimiliano Allegri a sgomberare i dubbi sul suo futuro, a non sentire i richiami da Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

prima la champions e poi tre mosse per costruire un grande milan
© Gazzetta.it - Prima la Champions e poi tre mosse per costruire un grande Milan
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GUERRA TOTALE alla JUVENTUS ! || ATTENZIONE alle PROSSIME MOSSE!

Video GUERRA TOTALE alla JUVENTUS ! || ATTENZIONE alle PROSSIME MOSSE!

Sullo stesso argomento

Solo Verona: prima i tre punti poi il futuro. Verso la sfida decisiva per la Champions | GUARDAI giallorossi hanno il destino nelle proprie mani e con una vittoria a Verona certificherebbero il ritorno in Champions League dopo otto anni di...

Dal Milan segnale chiaro: Allegri base su cui costruire il futuro. Mercato e le mosse per tenerloSi continua a parlare in questi giorni di un possibile addio di Massimiliano Allegri al Milan.

prima la champions eNon diamo informazioni prima della finale di Champions: Luis Enrique sulla mossa anti-BayernLa mossa anti-Bayern Monaco in semifinale di Champions League da parte del Paris Saint-Germain è stata svelata al mondo intero: Safonov che rinvia volontariamente fuori la rimessa dal fondo, dalle par ... tuttomercatoweb.com

prima la champions eNapoli in ritiro prima dell’ultima partita di Conte a Champions già sicura: è la sua mentalitàLa grigliata al centro sportivo di Castel Volturno e poi il ritiro prima della partita con l'Udinese, ultima di campionato per il Napoli e per Antonio Conte sulla panchina degli azzurri. Anche se la C ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web