Prima il conto svuotato alla coetanea poi i soldi della prostituzione | arrestata 73enne

Una donna di 73 anni è stata arrestata con l’accusa di aver sottratto migliaia di euro a una coetanea, approfittando della sua condizione di fragilità. Successivamente, avrebbe sfruttato una donna straniera facendola prostituire nella propria abitazione, ricevendo una percentuale sui clienti. Le indagini hanno portato all’arresto della donna, che avrebbe compiuto entrambi i reati. La vicenda si è sviluppata attraverso accertamenti condotti dalle forze dell’ordine, che hanno raccolto prove sui fatti.

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