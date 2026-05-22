È stata presentata la prima versione del piano regolatore del porto, con il sindaco che ha ammesso che i tempi di realizzazione saranno lunghi. L’iter per la costruzione della nuova darsena è stato avviato e si sta procedendo con le procedure ufficiali. Durante una conversazione informale, il sindaco ha commentato che né lui né altri coinvolti vedranno presto i risultati di questo progetto. La discussione sulla pianificazione portuale continua, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulle tempistiche e le modalità di realizzazione.

"Il piano regolatore del porto? Né io e ne te lo vedremo". Questa battuta che circolava ieri mattina nella sala Rossa del Comune quando il presidente dell’autorità portuale del medio Adriatico Vincenzo Garofalo, alla presenza del sindaco Andrea Biancani e del comandante della Capitaneria Nicola Gaudino, ha presentato la bozza di quello che diventerà il porto del futuro sulla base proprio della programmazione che sta prendendo lentamente forma. In soldoni: siamo alla Genesi. "Le idee sono buone – dice Renato Morsiani di Assonautica –, ma il problema, che non è legato alla mancanza di buona volontà da parte di qualcuno, è che i tempi burocratici sono quelli che sono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prg del porto ecco la prima bozza. Il sindaco: "Parliamo di tempi lunghi. Sulla nuova darsena è partito l’iter"

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