Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso oggi si aggira intorno a 0,476 euro per metro cubo standard (Smc). Questa cifra si riferisce al valore del PSV, il prezzo di riferimento per le forniture di gas nel mercato all’ingrosso. La quotazione è aggiornata al 21 maggio 2026 e rappresenta un dato preciso sul mercato del gas in questo momento. Le variazioni di prezzo nel breve periodo sono influenzate da diversi fattori di mercato, anche se oggi si mantiene stabile rispetto ai giorni precedenti.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 21 Maggio 2026, è pari a circa 0,476 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 50,57 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione di 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una tendenza altalenante, ma con una leggera crescita rispetto ai minimi toccati nella prima metà di maggio. Dopo una fase di ribasso che ha portato il PSV sotto i 45 euroMWh (circa 0,42 €Smc) tra il 10 e il 12 maggio, il mercato ha registrato una ripresa, con valori che si sono riportati sopra i 50 euroMWh (0,47 €Smc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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PSV 19 maggio 2026: 51,35 €/MWh. +0,9% su ieri. In una settimana il gas è salito di quasi 4 euro, con gli stoccaggi al 52,6% e la stagione di iniezione in corso. Il mercato vede oltre i fondamentali. #psv #ildispaccio x.com

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