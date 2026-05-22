Previsioni meteo per Avellino – 23 maggio 2026
Il 23 maggio 2026 a Avellino il cielo sarà sereno per tutta la giornata, con il sole che splenderà senza interruzioni. Le previsioni indicano condizioni di tempo stabile e senza pioggia, favorendo attività all'aperto e un clima caldo e soleggiato. Non sono attese variazioni nel corso della giornata e non ci saranno precipitazioni, garantendo condizioni meteo ideali per chi si trova in zona. La giornata si presenta quindi con cielo limpido e temperature che potrebbero aumentare durante le ore centrali.
Ad Avellino, il 23 maggio 2026, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3513m. I venti saranno al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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