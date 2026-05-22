Preti di montagna maestri di fede Cappelli alle radici della vocazione

Oggi si terrà un evento dedicato ai preti di montagna, chiamati anche a condividere la loro esperienza di guida spirituale in ambienti isolati e difficili. Durante l’incontro, verrà presentato un progetto che approfondisce il ruolo dei maestri di fede che operano in zone di montagna, con particolare attenzione alle radici della loro vocazione e alle sfide quotidiane che affrontano. L’appuntamento fa parte di una serie di incontri sui testimoni di fede tra Toscana e Romagna.

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Nell’ambito degli incontri sui ‘Testimoni di fede fra Toscana e Romagna’, sarà presentato oggi pomeriggio a Roma, alle 18, presso l’Arciconfraternita dei Bolognesi dei Santi Giovanni e Petronio di via del Mascherone 61 (di cui è rettore il forlivese monsignor Fabrizio Capanni), la seconda edizione del libro di Quinto Cappelli (foto) ‘Le radici di una vocazione. I primi maestri del cardinal Bassetti: don Pietro Poggiolini e don Giovanni Cavini’, edizioni San Paolo. A dialogare sull’opera di Cappelli (giornalista, storica firma del Carlino), che si avvale della presentazione del forlivese ‘don’ Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Preti di montagna, maestri di fede. Cappelli alle radici della vocazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gallicianò, il Metropolita torna alle radici della fede grecanica? Cosa scoprirai Chi ha guidato il pellegrinaggio verso le antiche radici di Roghudi? Come può questa visita cambiare la visibilità della comunità... Leone XIV in Africa: tra radici antiche e il calore della fede? Cosa sapere Leone XIV rievoca l'udienza del 29 aprile sul recente viaggio tra Algeria e Africa.