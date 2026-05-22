Prestiti personali | nella Provincia di Caserta si chiedono le somme più alte

Da casertanews.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Caserta, i cittadini richiedono le somme più alte di prestiti personali rispetto alle altre aree della Campania. Questa informazione deriva dai dati raccolti dall’Osservatorio Finanziamenti di Segugio, che monitora le richieste e le somme richieste per questo tipo di finanziamenti. I numeri mostrano una differenza significativa rispetto alle altre province della regione, anche se non vengono forniti dettagli specifici sulle cifre o sui numeri di richieste.

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Sul fronte prestiti personali in Campania, la provincia Caserta vanta il primato. E’ quanto evidenziato dai dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it che ha analizzato i dati sui finanziamenti nella Regione Campania. I prestiti personaliE’ difatti emerso che nei primi 4 mesi del 2026. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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