Presidio anche a Garbagnate | Focus su anziani e fragili

Nella giornata di ieri sono state inaugurate due nuove Case di Comunità nella zona, una a Garbagnate Milanese e l’altra a Paderno Dugnano, con l’obiettivo di migliorare i servizi dedicati alle persone anziane e fragili. La presenza delle strutture si inserisce in un intervento più ampio per rafforzare l’assistenza territoriale. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’azienda sanitaria locale e delle amministrazioni comunali interessate. L’apertura di queste strutture fa parte di un piano di sviluppo delle strutture sanitarie sul territorio.

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Non una, ma due Case di Comunità: ieri mattina l’ Asst Rhodense ha inaugurato quella di Garbagnate Milanese e quella di Paderno Dugnano. Situata in via Per Cesate vicino alla Rsa Pertini, la Cdc garbagnatese è il punto di accesso primario ai servizi sanitari e sociosanitari del territorio. "Attraverso la Casa di Comunità - commenta il sindaco Daniele Davide Barletta – Garbagnate accoglie uno spazio, dinamico e puntuale, di assistenza sociosanitaria e sanitaria non urgente: sono particolarmente soddisfatto. Mi preme rimarcare due qualità, che trovo preziose e non banali: il focus verso persone fragili ed anziani e l’idea di equipe che sorregge l’impianto strategico di queste strutture, ovvero la coesistenza sinergica di professionalità diverse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Presidio anche a Garbagnate: "Focus su anziani e fragili" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanità nei Nebrodi: a Brolo nasce il nuovo presidio per i fragiliLunedì 20 aprile 2026, la cittadinanza di Brolo e dell’area dei Nebrodi ha l’inaugurazione ufficiale della nuova casa di comunità spoke gestita... Leggi anche: Servizi sociali per 1.500 cittadini. Minori, anziani e famiglie fragili