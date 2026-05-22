Presidio anche a Garbagnate | Focus su anziani e fragili
Nella giornata di ieri sono state inaugurate due nuove Case di Comunità nella zona, una a Garbagnate Milanese e l’altra a Paderno Dugnano, con l’obiettivo di migliorare i servizi dedicati alle persone anziane e fragili. La presenza delle strutture si inserisce in un intervento più ampio per rafforzare l’assistenza territoriale. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’azienda sanitaria locale e delle amministrazioni comunali interessate. L’apertura di queste strutture fa parte di un piano di sviluppo delle strutture sanitarie sul territorio.
Non una, ma due Case di Comunità: ieri mattina l’ Asst Rhodense ha inaugurato quella di Garbagnate Milanese e quella di Paderno Dugnano. Situata in via Per Cesate vicino alla Rsa Pertini, la Cdc garbagnatese è il punto di accesso primario ai servizi sanitari e sociosanitari del territorio. "Attraverso la Casa di Comunità - commenta il sindaco Daniele Davide Barletta – Garbagnate accoglie uno spazio, dinamico e puntuale, di assistenza sociosanitaria e sanitaria non urgente: sono particolarmente soddisfatto. Mi preme rimarcare due qualità, che trovo preziose e non banali: il focus verso persone fragili ed anziani e l’idea di equipe che sorregge l’impianto strategico di queste strutture, ovvero la coesistenza sinergica di professionalità diverse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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