Un premio internazionale è stato assegnato a un centro di formazione a Napoli per l'insegnamento della lingua inglese. Contestualmente, vari centri accreditati sono stati coinvolti in iniziative di Tennis and Friends, con attività di prevenzione, screening e visite gratuite per la popolazione. In Campania, alcune strutture di riabilitazione e diagnostica, tra cui il Petrone Group, il Centro Ninni Scognamiglio, Anniballo Diagnostica e il Centro Kidney, sono state protagoniste di interventi e servizi offerti alla comunità.

Uno stand unico in “co-sharing” con tre ambulatori vede insieme Riabilitazione in Campania (Petrone Group) con attività di riabilitazione e fisioterapia; Centro diagnostico Ninni Scognamiglio e Anniballo Diagnostica con attività di Diagnostica di Laboratorio e Centro Kidney dedicato a Cardiologia e Nefrologia. I centri erogano trattamenti per riabilitazione motoria attraverso l’ausilio di 2 elettromedicali: Vibra 3.0 e FMS Tesla. Entrambi con un approccio non invasivo. Il primo agisce sulla riduzione del dolore post trauma ed accelera la ripresa del tono e della forza muscolare. Il secondo è utilizzato per la riabilitazione di patologie... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Premio internazionale alla IH Naples per l’insegnamento della lingua inglese Georgia Forte

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