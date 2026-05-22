Premio alle Imprese Vincenti Quelle che fondono sviluppo e inclusione

A Firenze si è tenuta una nuova cerimonia per il premio alle “Imprese Vincenti”, un riconoscimento assegnato alle aziende che combinano sviluppo e inclusione. Il programma, promosso dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, è giunto a una delle sue tappe periodiche. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti del settore imprenditoriale e bancario, con l’obiettivo di valorizzare le realtà che si distinguono per il loro contributo economico e sociale.

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FIRENZE Nuova tappa per " Imprese Vincenti ", il programma che la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese. A Milano, del grattacielo di Intesa Sanpaolo “Gioia 22“, la sesta edizione dell’evento, con la Tappa Impact, ha visto protagoniste dieci “Imprese Vincenti“ del terzo settore, provenienti da tutta Italia, esempi di una cultura d’impresa sostenibile e inclusiva. Tutte loro riceveranno da Intesa Sanpaolo e dai partner di progetto supporto per affrontare tutte le fasi di vita del business. Sono circa 18mila le Pmi che si sono candidate dal 2019 a... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Premio alle “Imprese Vincenti“. Quelle che fondono sviluppo e inclusione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meno finanziamenti alle imprese. E quelle piccole soffrono di piùL’ultimo rapporto della Banca d’Italia sull’andamento del credito, rende chiara la posizione della Lucchesia. Parità di genere, il premio di Unicoop Firenze alle imprese fornitrici che promuovono leadership e presenza femminileFirenze, 12 marzo 2026 – «La parità di genere conviene a tutti» ha spiegato l’economista Azzurra Rinaldi alla premiazione di “Nutrire la parità -... Imprese Vincenti 2026 Intesa Sanpaolo | A Milano premiate 10 aziende del Terzo Settore: l’elencoLa nuova tappa di Imprese Vincenti 2026 di Intesa Sanpaolo: a Milano premiate le 10 aziende migliori del Terzo Settore, ecco l'elenco ... ilsussidiario.net Intesa Sanpaolo premia dieci Imprese Vincenti del Terzo Settore: focus su inclusione, sostenibilità e impatto socialeLe imprese selezionate si sono distinte per la capacità di coniugare sostenibilità economica e impatto sociale, adottando modelli organizzativi innovativi e criteri ESG, con ricadute positive in termi ... affaritaliani.it