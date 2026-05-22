Premio ai volontari dell’integrazione

Il Premio Mamma Nina 2026 è stato assegnato al progetto EroStraniero, che si occupa di promuovere l’integrazione attraverso iniziative di volontariato. La cerimonia si è svolta recentemente, coinvolgendo diverse organizzazioni e cittadini che hanno collaborato a favore dell’inclusione sociale. Il riconoscimento mira a valorizzare il lavoro di chi si dedica a favorire l’integrazione tra persone di diverse origini e culture. La premiazione si è conclusa con una cerimonia pubblica, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e dei partner del progetto.

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Un impegno corale per l’integrazione. È questo il cuore del Premio Mamma Nina 2026, assegnato al progetto EroStraniero. L’annuncio è stato dato in occasione della festa del Patrono, al termine della solenne celebrazione eucaristica in Cattedrale presieduta dal vescovo Erio Castellucci. Il riconoscimento premia una realtà nata nel 2010, frutto della sinergia tra Cooperativa Il Mantello, Masci Carpi 1, Udi e Azione Cattolica. Secondo la Commissione, EroStraniero incarna perfettamente i valori di Mamma Nina: accoglienza, prossimità e dignità umana. La motivazione sottolinea come "le diverse anime del progetto hanno saputo superare le singole sensibilità per convergere verso un obiettivo comune: costruire una comunità più inclusiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premio ai volontari dell’integrazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Panel - 07/02/2026 – CITTÀ ED EDUCAZIONE alla pace Sullo stesso argomento Leggi anche: “Premio Volontari@Work – Premio nazionale del Volontariato di Competenza”, saluto di Ascani Atti vandalici contro la sede dell'Associazione volontari per l'assistenza ai pazienti oncologiciNei giorni scorsi l'Avapo Mestre è stata oggetto di danneggiamenti nella sua sede. Sabato 16 a Torino, in giuria al primo contest del Distretto Lions 108IA1 sull'AI nei club. 28 progetti a confronto. Con IA Italia abbiamo costruito LionsGPT proprio per togliere ai volontari il peso della burocrazia. Curioso di vedere cosa hanno tirato fuori gli altri. x.com cmv: I contenuti che possono portare a danni volontari dovrebbero essere trattati in modo diverso rispetto ai contenuti che potrebbero scatenare fobie reddit Volontari@Work 2026, cresce il Premio nazionale del volontariato di competenzaCerimonia di premiazione presso la Sala del mappamondo della Camera dei deputati della III edizione del Premio Volontari@Work, il riconoscimento nazionale dedicato al volontariato di competenza, ... milanofinanza.it III edizione del Premio Volontari@WorkRoma, 14 apr. (askanews) - Si è svolta presso la Sala del Mappamondo della Camera dei Deputati, la cerimonia di premiazione della III edizione del Premio Volontari@Work, riconoscimento nazionale ... quotidiano.net