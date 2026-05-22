Premier League | 9 squadre l’anno prossimo in Europa?

Il calcio inglese si prepara a conquistare nuovamente il palcoscenico europeo, con nove squadre che potrebbero partecipare alle competizioni continentali nella prossima stagione. Secondo le ultime proiezioni, sei di queste saranno impegnate in Champions League, due in Europa League e una in Conference League. Questa distribuzione rappresenta un aumento rispetto alle stagioni precedenti e conferma la presenza dominante del campionato inglese nel panorama europeo. La conferma di questa partecipazione è legata alle classifiche finali del campionato nazionale.

Il calcio inglese conferma un'altra volta il suo dominio europeo. Nella prossima stagione potrebbero essere ben 9 le squadre a giocare le coppe europee: 6 in Champions, 2 in Europa League e un'ultima in Conference. La combinazione che permetterebbe ciò è difficile ma non impossibile. Il miglior campionato al mondo punta ridisegnare i confini del calcio europeo Il campionato inglese si conferma ancora una volta, e con netto distacco, tra i più accattivanti e competitivi d’Europa. Anche questa stagione è destinata a entrare negli archivi del calcio continentale, con tre finali europee conquistate sul campo e la concreta possibilità di vederesei squadre nella prossima Champions League. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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