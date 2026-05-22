Prelievi per 17mila euro dalla pensione dell' anziana | badante assolto

Un uomo accusato di aver prelevato 17mila euro dai conti di un’anziana assistita è stato assolto al termine del processo. Secondo le prove, non avrebbe sottratto i soldi ma li avrebbe usati per le esigenze della donna. La decisione della corte è arrivata dopo aver valutato le testimonianze e gli elementi presentati in aula. L’imputato ha dichiarato di aver agito nel rispetto delle necessità dell’anziana, e la sentenza ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per condannarlo.

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