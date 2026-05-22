Prelievi per 17mila euro dalla pensione dell' anziana | badante assolto
Un uomo accusato di aver prelevato 17mila euro dai conti di un’anziana assistita è stato assolto al termine del processo. Secondo le prove, non avrebbe sottratto i soldi ma li avrebbe usati per le esigenze della donna. La decisione della corte è arrivata dopo aver valutato le testimonianze e gli elementi presentati in aula. L’imputato ha dichiarato di aver agito nel rispetto delle necessità dell’anziana, e la sentenza ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per condannarlo.
Era accusato di aver prelevato 17mila euro dai conti dell'anziana assistita, ma non li avrebbe sottratti, utilizzandoli per le necessità della donna e al termine del processo è stato assolto perché “non ha commesso il fatto”.È la sentenza pronunciata dal giudice del Tribunale di Perugia nei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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