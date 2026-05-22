Prato puntata speciale di W Garibaldi con Giorgio Panariello

Martedì 26 maggio, il talk show di Rtv38 tornerà in diretta dal teatro Garibaldi di Prato. La puntata speciale vedrà come ospite l’attore e comico Giorgio Panariello, che parlerà della sua carriera e delle sue ultime iniziative. La trasmissione sarà trasmessa in diretta e sarà disponibile anche in streaming. L’evento è stato annunciato attraverso i canali ufficiali dell’emittente, invitando il pubblico a partecipare e a seguire la serata.

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Prato, 22 maggio 2026 - Martedì 26 maggio torna il talk show di Rtv38 in diretta dal Garibaldi Milleventi di Prato con una puntata speciale che regalerà all ’affezionato pubblico televisivo e a quello del teatro una nuova occasione di divertimento e convivialità: W Garibaldi, ancora una volta allieterà il martedì di molti. Tra gli ospiti più attesi della serata di Walter Santillo e Ofelia Passaponti ci sarà Giorgio Panariello, amatissimo dal pubblico per i suoi personaggi iconici e la lunga carriera tra teatro, televisione e cinema. Ad accompagnarlo sul palco anche i Jalisse, il duo musicale formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, conosciuto dal grande pubblico soprattutto per la vittoria al Festival di Sanremo con il brano “Fiumi di parole”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, puntata speciale di W Garibaldi con Giorgio Panariello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Prato, una nuova puntata di W Garibaldi al Milleventi con tanti ospitiPrato, 4 maggio 2026 – Alla fine di ogni puntata, quando il pubblico esce sorridente dal Garibaldi Milleventi di Prato la frase più ricorrente... Prato, W Garibaldi saluta il pubblico per l'ultima puntata con Alessandro GrecoPrato, 16 maggio 2026 - Rtv38 e Anita si preparano a salutare i loro telespettatori con un'ultima puntata imperdibile, in diretta dal Garibaldi... Tale e Quale Show, ecco chi sostituirà Giorgio Panariello per la prossima edizioneLa prossima edizione di Tale e Quale Show vedrà in giuria un nuovo volto al posto di Giorgio Panariello: ecco di chi potrebbe trattarsi. comingsoon.it Giorgio Panariello nuovo volto di Mediaset, cosa farà su Canale 5Un nuovo volto – o meglio, un ritorno importante – si prepara a entrare nella squadra Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, nel corso di un incontro con la stampa a Cologno Monzese, ha ufficializzato ... dilei.it