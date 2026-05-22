Pound contro Marx | la Proprietà come scudo il Capitale come cappio

Il dibattito tra Pound e Marx si concentra sulla proprietà e sul capitale. Pound, noto come poeta, ha anche scritto di economia, ma le sue idee non sono state accolte ufficialmente e rimangono poco conosciute. La sua analisi vede la proprietà come uno scudo e il capitale come una trappola. In Italia, il suo pensiero economico non ha ancora trovato spazio né un riconoscimento ufficiale, contrariamente alla sua figura poetica, che è molto più diffusa e studiata.

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Roma, 22 mag – Se la critica letteraria ha ormai restituito il Pound poeta al pantheon dei grandi del Novecento, il Pound economista giace ancora in un limbo. Spesso semplicisticamente liquidato come dilettante e irrazionale, le posizioni economiche del nativo di Hailey sono, in realtà, più attuali che mai. Nonostante il centro della sua analisi riguardasse la “millenaria guerra tra usurai e contadini, tra l’usurocrazia e chi — con le sue braccia o con il suo intelletto — fa un lavoro onesto”, in Guida alla Cultura riserva una parte dei suoi dardi anche contro quello che, solo in seconda misura, ritiene essere un altro nemico da combattere.... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Pound contro Marx: la Proprietà come scudo, il Capitale come cappio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Naoya Inoue è il miglior pugile pound-for-pound del mondo? Campione indiscusso dei supergallo, Nakatani si inchinaLo soprannominano da sempre “Il Mostro”, è uno dei volti simbolo della boxe internazionale insieme a Canelo Alvaraz e a Oleksandr Usyk, è un’icona... Licei, 60 filosofi contro la bozza: ‘Rischio vuoto su Marx e Spinoza? Punti chiave Quali autori fondamentali rischiano di sparire dai programmi dei licei? Come influirà la scelta tra Hobbes e Rousseau sulla didattica?...