Le indagini sulle cinque vittime italiane durante un’immersione alle Maldive proseguono, con gli inquirenti che analizzano i filmati delle GoPro e altri materiali raccolti sul luogo. Il capo dei sub finlandesi ha dichiarato che l’incidente potrebbe essere stato causato da un errore umano, ma non sono ancora state fornite conferme ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle attività subacquee e sulla necessità di approfondire le cause dell’accaduto.

Con il passare dei giorni, gli inquirenti avranno sempre più materiale a disposizione (tra tutti i filmati delle GoPro) per chiarire le esatte dinamiche che hanno portato cinque sub italiani a perdere la vita nel corso di un’immersione subacquea alle Maldive. Intanto, il capo spedizione dei finlandesi chiamati a recuperare le salme degli italiani e provare a comprendere cosa possa essere accaduto in profondità, ha raccontato la sua esperienza raccontando cosa ha visto nel corso delle immersioni. La distanza tra superficie e grotta. L’esperto spiega al quotidiano che sono necessari circa 15 minuti tra la superficie del mare e il punto in cui sono state ritrovate le vittime italiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Potrebbe essere stato un errore umano”: il racconto del capo sub dei finlandesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The girl bumped into sad CEO's arms, and he fell in love at first sight!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “Abbiamo fatto il possibile in sicurezza, ma in grotta spesso tutto dipende da un errore umano”, la missione compiuta dei tre sub finlandesi alle Maldive

Fabio Ascione potrebbe essere stato ucciso per erroreNel mirino degli investigatori c'è un gruppo di giovanissimi, alcuni appena maggiorenni.

Potrebbe essere stato un errore umano: il racconto del capo sub dei finlandesiSami Paakarinen spiega cosa ha trovato nelle grotte dove hanno perso la vita i cinque italiani e quali potrebbero essere state le cause della tragedia ... ilgiornale.it

È morto l'uomo di 53 anni che ieri era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione al Policlinico Sant'Orsola di Bologna, dopo essere stato punto da un insetto. Tutto era successo intorno a mezzogiorno, quando i Carabinieri di Molinella, nel Bolognese, avev x.com

Nei lavori per il termovalorizzatore di Santa Palomba potrebbe essere stato danneggiato un antico fontanileComitati e archeologi denunciano il ritrovamento di pietre con segni di lavorazione nel cantiere del termovalorizzatore di Roma: Scavi senza archeologo ... fanpage.it