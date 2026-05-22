Portofino accoglie i superyacht | via i giganti da 65 metri con la VR

A Portofino sono arrivati i superyacht di grandi dimensioni, in particolare alcuni con lunghezze di circa 65 metri. La presenza di queste imbarcazioni ha sollevato interrogativi sulla loro capacità di entrare e ormeggiare nella piccola baia senza problemi. Per gestire il traffico e garantire la sicurezza durante le operazioni di ormeggio, vengono adottate tecnologie digitali avanzate come la realtà virtuale. Questi strumenti sono utilizzati per facilitare le manovre e ridurre i rischi di incidenti.

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