Portofino accoglie i superyacht | via i giganti da 65 metri con la VR
A Portofino sono arrivati i superyacht di grandi dimensioni, in particolare alcuni con lunghezze di circa 65 metri. La presenza di queste imbarcazioni ha sollevato interrogativi sulla loro capacità di entrare e ormeggiare nella piccola baia senza problemi. Per gestire il traffico e garantire la sicurezza durante le operazioni di ormeggio, vengono adottate tecnologie digitali avanzate come la realtà virtuale. Questi strumenti sono utilizzati per facilitare le manovre e ridurre i rischi di incidenti.
? Domande chiave Come faranno i giganti da 65 metri a entrare in baia?. Quali tecnologie digitali useranno per evitare incidenti durante l'ormeggio?. Chi dovrà garantire la sicurezza e la manutenzione delle bitte?. Come cambierà l'economia delle famiglie che vivono nel borgo?.? In Breve Simulazioni con realtà virtuale coordinate dal tenente di vascello Donato Florio.. Nuove norme aggiornano il precedente regolamento di sicurezza del 2007.. Regole specifiche per banchina centrale, banchina laterale e Baia Cannone.. Nuovi obblighi di manutenzione e reperibilità per concessionari e sub concessionari.. La Guardia Costiera ha varato il nuovo Regolamento di sicurezza del porto di Portofino – Edizione 2026, aprendo l’accesso ai superyacht con lunghezza fino a 65 metri nel borgo ligure. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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