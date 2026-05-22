Portaerei Usa nei Caraibi nuova sfida a Cuba | la Nimitz accende la tensione tra Washington e Mosca

Una nave portaerei statunitense è stata inviata nei Caraibi, provocando una risposta da parte del governo di Cuba. La presenza della nave, parte di un'operazione militare degli Stati Uniti, ha attirato l'attenzione internazionale. La nave si trova in acque vicine all'isola e la sua presenza ha generato reazioni da parte delle autorità cubane. La situazione si inserisce in un quadro di tensione tra Washington e Mosca, che si riflette anche in questa regione.

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Si alza nuovamente la tensione geopolitica nei Caraibi. Il Southcom, il Comando Sud degli Stati Uniti, ha annunciato l’arrivo della portaerei nucleare USS Nimitz e del relativo gruppo d’attacco nelle acque caraibiche, in una mossa che coincide con l’inasprimento della pressione politica e diplomatica dell’amministrazione di Donald Trump contro Cuba. “Benvenuti nei Caraibi, Gruppo d’Attacco del Nimitz”, ha scritto il Southcom sul social X, confermando il dispiegamento della potente flotta militare americana in un’area storicamente delicata per gli equilibri internazionali. Un messaggio breve ma dal forte peso strategico, arrivato proprio mentre Washington intensifica il confronto con L’Avana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Portaerei Usa nei Caraibi, nuova sfida a Cuba: la Nimitz accende la tensione tra Washington e Mosca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Usa-Cuba, massima tensione: portaerei nei Caraibi, Raul Castro incriminato Sullo stesso argomento Leggi anche: USA-Cuba, la portaerei USS Nimitz nei Caraibi: cresce la tensione con L’Avana Cuba, Usa schierano la portaerei Nimitz nei CaraibiLe forze armate statunitensi hanno annunciato il dispiegamento del gruppo d’attacco della portaerei USS Nimitz nei Caraibi, in un contesto di... Gli Usa hanno schierato la portaerei Nimitz nei Caraibi - Notizie - Ansa.it x.com Cuba, Usa schierano nei Caraibi la portaerei Nimitz. Rubio: L'Avana ha accettato offerta di 100 milioni di aiutiPressione sempre più alta degli Stati Uniti su Cuba. L'ultima mossa è lo schieramento della portaerei Nimitz nel mar dei Caraibi con le navi da guerra americane che hanno fatto il loro ingresso propri ... adnkronos.com Tensione a Cuba, arriva la portaerei Usa nei Caraibi: Cercano un pretestoL’Avana ribadisce apertura al dialogo e denuncia il rischio di nuove pressioni politiche e militari da parte di Washington ... tg.la7.it E se la seconda guerra mondiale consistesse nell'Eurasia che cerca di invadere gli USA? reddit