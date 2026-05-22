Pordenone 202 posti bici all' autostazione | approvato il progetto della velostazione
A Pordenone, l’amministrazione comunale ha approvato la realizzazione di una velostazione vicino all’autostazione. Si tratta di un’area destinata a ospitare circa 200 posti bici, pensata per favorire gli spostamenti in bicicletta in città. Il progetto prevede la costruzione di una struttura appositamente dedicata ai ciclisti, con l’obiettivo di offrire un punto di sosta sicuro e pratico per chi si muove in bicicletta. La decisione arriva dopo l’approvazione ufficiale del progetto da parte delle autorità comunali.
L'amministrazione comunale di Pordenone ha dato il via libera al progetto della velostazione nei pressi dell'autostazione della città. La giunta, su proposta dell'assessore alla mobilità Lidia Diomede, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera, finanziata con un milione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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Deposito per le bici, officina e aree verdi: a Casamassima arriva la velostazioneApprovata la realizzazione dell'opera, che sorgerà nell'area della Villa comunale.