’Porchettiamo’ in piazza Todi capitale del gusto

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Todi si svolge il festival “Porchettiamo”, dedicato alle porchette italiane, nel fine settimana. L’evento si tiene in piazza, facendo seguito a diverse manifestazioni precedenti. La manifestazione si svolge lontano da San Terenziano, che dopo 15 anni ha deciso di non partecipare, rispondendo con un'iniziativa chiamata “Porque Sì”. La presenza di pubblico e la partecipazione degli espositori sono state confermate, con un’attenzione particolare alla tradizione gastronomica legata alla porchetta.

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TODI – Di manifestazione in manifestazione. Questo week end tocca a " Porchettiamo, il Festival delle Porchette d’Italia " che riparte da Todi, lontano da San Terenziano che, dopo 15 anni, non ha certo mandato giù il "trasloco" e ha risposto con "Porque Sì". La porchetta, ha cambiato piazza, dunque, e la piazza di Todi è pronta, da oggi a domenica, per ospitare la prima edizione, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico del gusto e della cultura gastronomica. Il taglio del nastro, alla presenza di organizzatori, produttori, ospiti e istituzioni, è in programma alle ore 17 di oggi in Piazza del Popolo, ribattezzata Piazza delle Porchette dove i migliori mastri porchettai d’Italia, dall’ Umbria alla Toscana, Lazio, Marche, Sicilia e Calabria, proporranno le loro interpretazioni regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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