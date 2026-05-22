Pontecorvo | stalking e minacce all' ex compagna costretta a farsi ‘scortare’ dai colleghi di lavoro

Da frosinonetoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un caso di stalking e minacce si è concluso con l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno messo fine a un episodio che ha coinvolto un uomo e la sua ex compagna. La donna, che aveva subito pedinamenti e appostamenti, si è vista costretta a farsi scortare dai colleghi di lavoro per motivi di sicurezza. La situazione ha richiesto un intervento immediato da parte delle autorità per fermare le condotte persecutorie.

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Un incubo fatto di pedinamenti, appostamenti e minacce reiterate è giunto al termine grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Nelle scorse ore, i Carabinieri della Stazione di Pontecorvo, supportati dai militari della locale Compagnia e sotto il coordinamento della Procura della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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