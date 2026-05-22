Pontecorvo | stalking e minacce all' ex compagna costretta a farsi ‘scortare’ dai colleghi di lavoro
Un caso di stalking e minacce si è concluso con l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno messo fine a un episodio che ha coinvolto un uomo e la sua ex compagna. La donna, che aveva subito pedinamenti e appostamenti, si è vista costretta a farsi scortare dai colleghi di lavoro per motivi di sicurezza. La situazione ha richiesto un intervento immediato da parte delle autorità per fermare le condotte persecutorie.
Un incubo fatto di pedinamenti, appostamenti e minacce reiterate è giunto al termine grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Nelle scorse ore, i Carabinieri della Stazione di Pontecorvo, supportati dai militari della locale Compagnia e sotto il coordinamento della Procura della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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