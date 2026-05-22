Ponte di Bellavista i tempi | La consegna del cantiere sarà entro la primavera

Il cantiere del ponte di Bellavista si trova ormai nella fase finale dell’iter di approvazione. Secondo quanto comunicato, la consegna del sito per l’inizio dei lavori è ancora programmata entro la prossima primavera. Non sono state segnalate variazioni rispetto alle tempistiche previste e il processo amministrativo sembra proseguire senza intoppi. La data di consegna è confermata, e resta da attendere l’avvio ufficiale degli interventi di costruzione.

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"L’iter è arrivato nella fase conclusiva. La consegna del cantiere per l’avvio dei lavori rimane a oggi confermato entro la primavera". Così la Provincia di Siena, in merito al quadro attuale per l’apertura delle operazioni per ricostruire il ponte di Bellavista a Poggibonsi. Ovvero la nuova struttura di collegamento lungo la Cassia, dopo lo stop alla circolazione dei veicoli nel 2021 per ragioni di sicurezza e la demolizione del vecchio viadotto l’anno successivo. Documento diffuso dalla Provincia, ieri, in una giornata che era iniziata, dal profilo delle prese di posizione a livello istituzionale, con un’interrogazione alla sindaca e alla giunta comunale di Poggibonsi dalla lista civica di opposizione Vivi Poggibonsi, per voce del consigliere Claudio Lucii. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte di Bellavista, i tempi: "La consegna del cantiere sarà entro la primavera" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Salvini sul ponte Trigno: “Sono ambizioso, entro l’anno ci sarà il nuovo ponte”Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini stamattina si è recato in provincia di Campobasso, per unsopralluogo sulla statale 16... Ponte sul Po di Volano, slittano i tempi. Il cantiere finisce a giugnoSi allungano i tempi di conclusione della ricostruzione del ponte sul Po di Volano poiché dalla fine di maggio almeno fino alla metà di giugno. Ponte di Bellavista, i tempi: La consegna del cantiere sarà entro la primaveraEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Ponte di Bellavista: richieste di integrazione documentale da RfiPOGGIBONSI. Gli uffici del Comune di Poggibonsi hanno ricevuto in questi giorni da parte di Rete Ferroviaria Italiana la richiesta di integrazioni documentali per l’emissione formale del parere defini ... ilcittadinoonline.it