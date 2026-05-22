Ponte Buggianese | corso con la Croce Oro per proteggere i bambini

A Ponte Buggianese, un corso organizzato dalla Croce Oro mira a insegnare ai genitori come intervenire correttamente in caso di ostruzione respiratoria improvvisa nei bambini. I professionisti di Anpas illustreranno le tecniche specifiche per affrontare emergenze di questo tipo, fornendo indicazioni pratiche e immediate. L’obiettivo del corso è preparare i genitori a reagire prontamente e in modo efficace, migliorando le possibilità di intervento tempestivo in situazioni di emergenza domestica.

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? Punti chiave Come si reagisce correttamente a un'ostruzione respiratoria improvvisa in casa?. Quali tecniche specifiche insegneranno i professionisti Anpas ai genitori?. Perché la Biblioteca Comunale è diventata il centro della prevenzione pediatrica?. Chi guiderà concretamente l'addestramento pratico per le famiglie del borgo?.? In Breve Sabato 23 maggio 2026 ore 15 presso la Biblioteca Comunale di via Boito 30.. Partecipano Maria Grazia Baldi, Elio Grazzini e Manolo Retaggio dell'associazione Croce Oro.. Formatori regionali Anpas Toscana e docenti Croce Oro gestiscono le manovre tecniche.. L'iniziativa mira a formare genitori, nonni ed educatori del territorio locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte Buggianese: corso con la Croce Oro per proteggere i bambini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lucca vs Ponte Buggianese: sfida decisiva per il secondo postoIl derby tra Lucca e Ponte Buggianese si prepara a una nuova sfida questo sabato alle ore 20:30, un incontro che vede contrapposte due realtà con... Ponte Buggianese, violento scontro tra tre auto: 6 feriti a CasabiancaUn violento impatto tra tre veicoli ha scosso la tranquillità di Ponte Buggianese nel tardo pomeriggio di questo giovedì 16 aprile, lasciando sei... Bancomat evoluto in arrivo. Al centro di Ponte Buggianese il servizio per la cittadinanzaPonte Buggianese (Pistoia), 24 novembre 2024 – Dopo la chiusura della filiale di Intesa San Paolo di Ponte Buggianese, posta all’ingresso del paese ed avvenuta nei primi giorni dello scorso mese di ... lanazione.it