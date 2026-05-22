Pompei al via la terza stagione di concerti estivi negli scavi

A Pompei è iniziata la terza stagione di concerti estivi che si svolgono all’interno del Parco archeologico. Gli eventi si tengono nelle aree designate del sito, coinvolgendo musicisti e artisti provenienti da diverse regioni. Le manifestazioni sono programmate durante le serate dei mesi più caldi, con biglietti disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. La manifestazione si inserisce nel calendario delle attività culturali previste per questa estate, con l’obiettivo di offrire intrattenimento e valorizzare il patrimonio storico.

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Tempo di lettura: 7 minuti Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all’interno del Parco archeologico. Tra le novità di quest’anno, la possibilità di accedere – nelle date degli appuntamenti musicali – anche a una parte del sito in orario serale. Non solo spettacoli: il programma include percorsi archeologici, degustazioni e visite alle antiche vigne. Aperta tutte le sere anche l’esposizione permanente dedicata all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai calchi delle vittime, recentemente inaugurata nella Palestra Grande degli Scavi. «Se organizziamo concerti e teatro in un sito archeologico, è perché crediamo nella cultura in senso ampio» sottolinea il direttore Gabriel Zuchtriegel. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pompei, al via la terza stagione di concerti estivi negli scavi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tous les Billets pour Pompéi 2026 – Économisez du Temps et de lArgent Sullo stesso argomento Leggi anche: Domenica al Museo, lunghe code agli scavi di Pompei e al Mann di Napoli Abusi edilizi a pochi passi dagli scavi di Pompei, demolite cinque struttureCinque strutture abusive sono state demolite a Pompei, in via Fosse di Valle 24, a poche centinaia di metri dall’area archeologica degli scavi. A Pompei la terza stagione di concerti estivi negli ScaviTerza stagione di concerti estivi all'interno del Parco archeologico di Pompei. Tra le novità di quest'anno, la possibilità di accedere, nelle date degli appuntamenti musicali, anche a una parte del s ... ansa.it LA RASSEGNA - Pompei è Musica, la presentazione della terza stagione di Concerti all’anfiteatro degli scavi a Palazzo Santa LuciaVenerdì 22 maggio alle ore 11:00, nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, sarà presentata la Terza stagione di Concerti all’anfiteatro degli scavi di Pompei, che quest’anno prevede un ampliament ... napolimagazine.com