Polla ritrovati in Puglia i mezzi agricoli rubati nella zona industriale

Nella notte tra mercoledì e giovedì, una rivendita di macchine agricole nella zona industriale di Polla è stata vittima di un furto. Sono stati portati via tre trattori e un autocarro. I mezzi sono stati ritrovati in Puglia, dove erano stati abbandonati o nascosti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto e identificare i responsabili. La zona industriale di Polla si trova nel centro della regione, vicino a zone rurali e di campagna.

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