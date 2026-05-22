Polla ritrovati in Puglia i mezzi agricoli rubati nella zona industriale
Nella notte tra mercoledì e giovedì, una rivendita di macchine agricole nella zona industriale di Polla è stata vittima di un furto. Sono stati portati via tre trattori e un autocarro. I mezzi sono stati ritrovati in Puglia, dove erano stati abbandonati o nascosti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto e identificare i responsabili. La zona industriale di Polla si trova nel centro della regione, vicino a zone rurali e di campagna.
Sono stati recuperati in Puglia i tre trattori e l’autocarro rubati nella notte tra mercoledì e giovedì da una rivendita di macchine agricole situata nella zona industriale di Polla. Il ritrovamento è stato possibile grazie al sistema di localizzazione GPS installato sui mezzi, che ha consentito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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