Due amministrazioni comunali hanno deciso di collaborare rafforzando la presenza della polizia locale sul territorio. L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale attraverso un presidio più costante e condiviso degli spazi pubblici. La collaborazione permette anche di ottimizzare le risorse disponibili, riducendo le duplicazioni di servizi. Questa unione si inserisce in un percorso di efficienza amministrativa, riducendo le complicazioni burocratiche e ampliando l’intervento di controllo nelle aree di competenza.

Sicurezza stradale, presidio costante del territorio e ottimizzazione delle risorse. Quando la burocrazia lascia il passo all’efficienza, i confini comunali si dilatano e i servizi migliorano. È questo il senso della nuova convenzione per la gestione associata delle attività di Polizia Locale che il comune ha stipulato con Grizzana Morandi, formalizzata dalle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali. Un accordo nato per dare risposte concrete alle esigenze di controllo di due territori contermini, che hanno scelto di fare squadra per essere più vicini ai cittadini. La convenzione, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026 con possibilità di rinnovo, non prevede la creazione di un ufficio comune né la delega permanente di funzioni, bensì un modello agile di cooperazione e supporto operativo reciproco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, due Comuni uniscono le forze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Femmes de Guerre : missions sous haute tension

Sullo stesso argomento

Israele, i due ex premier Lapid e Bennett uniscono le forze per cacciare Netanyahu. Quando si vota e cosa dicono i sondaggiYair Lapid e Naftali Bennett, i due politici israeliani che tra il 2021 e il 2022 avevano interrotto il “regno” di Benjamin Netanyahu spodestandolo...

L’unione della polizia locale. Otto Comuni un solo numero: "Pensato per le emergenze"PONTEDERA VALDERA Dal primo giugno per contattare la polizia locale i cittadini degli otto Comuni dell’Unione Valdera (Buti, Bientina, Calcinaia,...

Concorso Polizia locale reddit

Riforma della Polizia locale, il sindaco Sacchetti: Il governo fa scaricabarile sui comuni e chiede sacrificiIl primo cittadino di Santarcangelo: Si facciano riforme con le risorse per sostenersi, basta con la propaganda ... riminitoday.it

Quattro assunzioni per la polizia locale dell'Unione dei Comuni: saranno in servizio a EmpoliNegli scorsi giorni il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessora alla Polizia Municipale Valentina Torrini hanno accolto in municipio le nuove entrate per ... gonews.it