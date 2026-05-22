Polizia di Stato concorso per 4.400 allievi agenti | domande entro il 29 maggio 2026

Il ministero dell'Interno ha pubblicato un bando di concorso che prevede l’assunzione di 4.400 allievi agenti della Polizia di Stato. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 29 maggio 2026. Si tratta di una delle più grandi campagne di assunzione nel campo della sicurezza pubblica degli ultimi anni. La procedura riguarda candidati che intendono entrare nel ruolo di agente e si svolge attraverso una selezione pubblica.

Il ministero dell'Interno ha bandito 4.400 posti per il ruolo di allievo agente della Polizia di Stato, avviando una delle più grandi campagne di assunzione nel settore della sicurezza pubblica degli ultimi anni. Le candidature possono essere inviate esclusivamente online fino al 29 maggio 2026. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Concorso Polizia di Stato 2026: 4.400 Posti, Requisiti e Domanda

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