Oggi a Radio CRC Matteo Politano ha parlato del suo rapporto con il quarto scudetto vinto dal Napoli, dichiarando che potrebbe essere stato più emozionante perché avuto più momenti difficili. Il calciatore ha commentato la stagione in corso, mentre il club si avvicina all’ultima partita contro l’Udinese. La squadra si sta preparando per concludere il campionato, con l’obiettivo di chiudere al meglio questa annata. Politano ha anche condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza in questa stagione.

Ai microfoni di Radio CRC oggi c'è Matteo Politano, mentre il Napoli si prepara a chiudere il campionato contro l'Udinese. Ecco le sue parole: "L'Udinese è una squadra molto difficile, perché, come hai detto tu, è una squadra molto fisica; comunque hanno giocatori sia potenti che alti. Tutti sui 2,80, lì in mezzo non potrei mai giocare io. E quindi, no, dovremo prepararla bene la partita. Infatti ci stiamo preparando da giorni, domani andremo anche in ritiro per prepararci comunque al meglio per questa partita, perché comunque è bene chiudere, soprattutto davanti al nostro pubblico, con una vittoria, visto che nelle ultime due... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Politano: “Forse il quarto scudetto è stato più bello perché più sofferto”

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