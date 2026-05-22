Il primo giugno alle 5 del mattino, si terrà un evento particolare dedicato alla lettura di poesie e racconti. Le poesie di una nota poetessa saranno recitate all’alba da un’attrice, creando un momento di ascolto all’inizio della giornata. L’iniziativa invita a rallentare e dedicare alcuni minuti alla poesia in un momento della giornata in cui il mondo si risveglia. La lettura si svolgerà nelle prime ore del mattino, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza che combina parole e natura.

Una raccolta di poesie e racconti, declamati all’alba, alle prime ore del giorno. L’evento sarà il primo giugno e inizierà alle 5.15 del mattino, a ingresso gratuito. “L’alba della poetessa. Alda Merini” è un inedito reading poetico, ideato, curato e interpretato da Emanuela Gennai, che sarà arricchito da intermezzi musicali eseguiti dal maestro Valerio Simonelli. Il tutto si svolgerà in un’atmosfera del tutto magica, insolita, molto intima, in quanto la voce dell’interprete e le note del piano si diffonderanno sfruttando unicamente l’acustica naturale del luogo, senza amplificazione. A aggiungere suggestive atmosfere sarà la location, il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poesie di Merini all’alba con Emanuela Gennai: “Un invito a rallentare“

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#VoceEDelizia @PaolaToogoodxme L'amicizia è come la poesia, nasce spontanea, vive di emozioni e non ha bisogno di spiegazioni. ~ Alda Merini ~ ArtRàmon Lombarte Palau x.com

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