Pnrr da Regioni ed enti locali anticipi per 6,1 miliardi

Regioni, Province, Comuni e amministrazioni sanitarie hanno effettuato anticipi per un totale di 6,1 miliardi di euro riguardo ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questi enti hanno versato i fondi in attesa di ricevere i pagamenti ufficiali dai ministeri competenti. La somma comprende pagamenti effettuati per vari interventi e iniziative previste dal piano. La gestione di questi fondi anticipati si inserisce nel quadro delle procedure di attuazione del Pnrr.

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Regioni, Province, Comuni e amministrazioni sanitarie hanno anticipato 6,1 miliardi di pagamenti per i progetti del Pnrr, nell’attesa del riconoscimento dei fondi da parte dei ministeri titolari degli interventi. All’avvicinarsi della scadenza del 30 giugno, la quota di progetti conclusi vive un balzo, al 42% di metà febbraio dal 2% registrato solo sei mesi prima, ma resta lontana dal traguardo. E, soprattutto, si allarga la forbice fra il tasso di raggiungimento degli obiettivi certificato dalle verifiche europee, che con l’arrivo della nona rata atteso a breve avrà accreditato all’Italia l’85,4% del finanziamento complessivo del Piano, e il grado di avanzamento anche a metà finanziario registrato dai monitoraggi ufficiali, che per ora non va oltre il 44 per cento. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Pnrr, da Regioni ed enti locali anticipi per 6,1 miliardi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le regioni salvano le comunità energetiche Sullo stesso argomento Rottamazione quinquies estesa a Regioni ed enti locali: sanabili anche le multe stradaliVia libera alla nuova estensione della rottamazione quinquies anche per Regioni ed enti locali. Strategia nazionale sviluppo sostenibile: incentivi Mase per Regioni e Enti localiCon un nuovo Avviso, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica mira a rafforzare il processo di territorializzazione della Strategia... Telemedicina: #AGENAS lancia gara da 69,4 mln€ destinati a #Regioni e Prov. Aut. 10 lotti per Dispositivi Medici (teleriabilitazione, ECG, ecografi, monitoraggi remoti) Info: agenas.gov.it/aree-tematiche… #Telemedicina #SanitàDigitale #PNRR #Innov x.com PNRR, da Regioni ed Enti locali anticipi per 6,1 miliardiRegioni, Province, Comuni e Amministrazioni sanitarie hanno anticipato 6,1 miliardi di pagamenti per i progetti del PNRR, nell’attesa del riconoscimento dei ... ilpersonale.it Pnrr. Corte dei Conti: avanza la sanità territoriale ma persistono divari tra Nord e Sud. Pienamente attivo solo il 3,8% delle Case della comunitàDigitalizzazione ospedaliera a buon punto, ritardi nell'attivazione degli Ospedali di Comunità. Solo 66 strutture su 1.722 (il 3,8%) garantiscono tutti i servizi obbligatori. quotidianosanita.it