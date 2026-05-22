Plebiscito torna dalla Liguria con le ossa rotte | ora la rivincita

Mercoledì 20 maggio, nella piscina comunale di Rapallo, si è disputata una partita dei quarti di finale dei playoff scudetto di serie A1 femminile tra le squadre ligure e di Padova. La squadra di casa ha vinto con un punteggio di 19-8, ottenendo così un vantaggio nella serie. Il risultato ha messo in evidenza la differenza di punteggio tra le due formazioni, dopo l'incontro disputato in Liguria.

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