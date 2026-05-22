Plebiscito torna dalla Liguria con le ossa rotte | ora la rivincita
Mercoledì 20 maggio, nella piscina comunale di Rapallo, si è disputata una partita dei quarti di finale dei playoff scudetto di serie A1 femminile tra le squadre ligure e di Padova. La squadra di casa ha vinto con un punteggio di 19-8, ottenendo così un vantaggio nella serie. Il risultato ha messo in evidenza la differenza di punteggio tra le due formazioni, dopo l'incontro disputato in Liguria.
Mercoledì 20 maggio, nella piscina comunale di Rapallo, le liguri si impongono contro il Plebiscito Padova con il punteggio di 19-8, portandosi avanti nella serie dei quarti di finale dei playoff scudetto di serie A1 femminile. Una sfida complicata fin dalle prime battute per le padovane. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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