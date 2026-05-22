Playoff Reggiana ko con Milano | Rossato brilla con 6 triplette

Nella partita di playoff, la Reggiana ha subito una sconfitta contro Milano. Rossato ha segnato sei triple durante l'incontro. La difesa di Echenique non è riuscita a bloccare l’attacco di Milano, che ha continuato a segnare con continuità. Nel finale, la squadra avversaria ha messo a segno un crollo tattico che ha determinato il risultato. La partita si è conclusa con il successo di Milano, lasciando la Reggiana in posizione di svantaggio.

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? Punti chiave Perché la difesa di Echenique non ha fermato l'attacco milanese?. Chi ha causato il crollo tattico della Reggiana nel finale?. Come ha influito l'assenza di punti di Vitali sulla sconfitta?. Perché la società ha deciso di confermare Dimitris Priftis?.? In Breve Rossato segna 21 punti con 6 triplette su 6 realizzate dall'arco.. Barford contribuisce con 11 punti mentre Williams ne mette 8.. Caupain segna solo 7 punti subendo la pressione difensiva milanese.. La società conferma il tecnico Dimitris Priftis per la prossima stagione.. La Pallacanestro Reggiana chiude la sua corsa nei quarti di finale dei playoff dopo la sconfitta per 72-84 contro l’Olimpia Milano, in una serata che ha i biancorossi soccombere davanti alla forza cinica degli ospiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff, Reggiana ko con Milano: Rossato brilla con 6 triplette ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Reggiana, pareggio con il Padova: playoff in mano per l’ultima sfida? Cosa scoprirai Come influenzerà l'assenza di Costa la gestione della squadra contro il Vicenza? Chi sono i giocatori che hanno garantito il... Pronostico e quote Olimpia Milano – Pallacanestro Reggiana (quarti playoff GARA 1), Serie A 16-05-2026Una cosa è chiara per tutti nell’ambiente Olimpia Milano: solo la conquista dello scudetto renderebbe questa stagione un successo, la Coppa Italia... Basket, l’Olimpia Milano batte ancora Reggio Emilia e va sul 2-0. Brescia impatta la serie con TriesteNessuna sorpresa nel secondo atto delle serie playoff Olimpia Milano-Reggiana e Brescia-Trieste, con le favorite che si impongono davanti al pubblico ... oasport.it Sampdoria, l’ultima è amara: ko contro la Reggiana. Lombardo: Il futuro? Il mio l’ho fattoLombardo, come preannunciato, modifica la squadra anche a causa delle tante assenze. Dal primo minuto anche Cicconi, Esposito e Barak ... ilsecoloxix.it