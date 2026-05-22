Più flessibilità al Patto la richiesta italiana sul tavolo di Dombrovskis

Al termine di una riunione dell’Eurogruppo tenutasi a Cipro, il commissario europeo all’Economia ha riferito che il ministro italiano dell’Economia ha avanzato una richiesta di maggiore flessibilità nel rispetto del Patto di stabilità e crescita. La discussione si è concentrata sulle modalità di applicazione delle regole fiscali, senza ulteriori dettagli su eventuali proposte specifiche o risposte da parte delle istituzioni europee. La questione rimane al centro dei confronti tra Roma e Bruxelles in vista di future decisioni.

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Il commissario Ue all’Economia riferisce della proposta avanzata dal ministro Giancarlo Giorgetti. Al momento si stanno valutando le opzioni, anche di politica fiscale. Più flessibilità al Patto. Il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis parla così – al termine dell’Eurogruppo a Cipro – della richiesta avanzata dal ministro dell’Economia italiano Giancarlo Giorgetti. “Il ministro Giorgetti ha sollevato” il tema della flessibilità alla riunione dell’Eurogruppo – dice Dombrovskis – “anche nel contesto di una lettera che abbiamo ricevuto in commissione Europea dalla premier Meloni. Stiamo attualmente valutando le opzioni, comprese quelle di politica fiscale, per affrontare al meglio la crisi, incluso l’utilizzo delle flessibilità esistenti all’interno del nostro quadro fiscale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Più flessibilità al Patto, la richiesta italiana sul tavolo di Dombrovskis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio Sullo stesso argomento Patto di Stabilità, l?Europa apre all?Italia. Dombrovskis «Stiamo valutando la richiesta di Roma»La deroga al Patto di Stabilità e Crescita non è l'unica opzione sul tavolo delle trattative tra i governi europei per far fronte alle tensioni sui... Patto di Stabilità, Osnato: “Resta ma con più flessibilità”. Ecco cosa chiede l’Italia all’Europa«La risoluzione che presenteremo sarà una, quella della maggioranza» e sul fronte Patto di Stabilità non conterrà «Nessuna uscita. Dopo essere stata amica Trump e nemica della Von der Leyen, Meloni ha scritto a Ursula elemosinando più flessibilità, di fare più debito del record già da lei battuto: La deroga al Patto di stabilità valga, oltre che per la difesa, anche per la crisi energetica, 1/4 x.com Sì al Mes per più flessibilità. L'idea di Bruxelles agita assai il governoDall'Ue l'idea di una sorta di scambio: con il sì italiano al Fondo salva stati (siamo gli unici a non aver dato il via libera) il via libera ... huffingtonpost.it PATTO DI STABILITÀ | All’Ue conviene ascoltarci o sarà travolta dalla crisi. E via il Mes dal tavoloLa Commissione ha fiutato i rischi della trattativa sul Patto di stabilità ed ha messo sul tavolo il MES. Ma forse ha capito che la crisi colpirà tutti ... ilsussidiario.net