Più di mille permessi di soggiorno rilasciati dalla questura grazie alle aperture straordinarie

Durante le giornate di sabato, mercoledì e giovedì 21 maggio, festività del Santo Patrono, l’Ufficio Immigrazione della questura di Verona ha effettuato aperture straordinarie. In queste occasioni, sono stati rilasciati complessivamente oltre 1.000 permessi di soggiorno. Le operazioni straordinarie si sono svolte nel pomeriggio di mercoledì e durante le giornate indicate nel fine settimana, consentendo di consegnare i documenti a un numero consistente di richiedenti.

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Sono oltre 1.000 i permessi di soggiorno consegnati nel corso delle aperture straordinarie effettuate dall’Ufficio Immigrazione della questura di Verona nella giornata di sabato scorso, nel pomeriggio di mercoledì e nella giornata di giovedì 21 maggio, festività del Santo Patrono della città. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Permesso di Soggiorno in Italia 2026 – Tutto Quello che Devi Sapere Sullo stesso argomento Permessi di Soggiorno, sabato apertura straordinaria in questura per la consegnaLa Questura di Verona ha comunicato che nella giornata di sabato 28 marzo, l’Ufficio Immigrazione di lungadige Galtarossa effettuerà un'apertura... Aperture straordinarie nelle cripte e masserie: via alle Giornate Fai di primaveraBRINDISI - La 34esima edizione delle Giornate Fai di Primavera si prepara a svelare i tesori nascosti della Puglia, nel weekend del 21 e 22 marzo. Possiamo avere permessi più dettagliati quando invitiamo i moderatori/gestiamo il nostro team di moderatori? reddit A quanto emerso finora, i sub avevano semplici bombole ad aria di solito utilizzate per un assetto ricreativo, e non con la miscela nitrix, che gli avrebbe consentito di rimanere in acqua più a lungo senza controindicazioni shorturl.at/dYDrb x.com Electrolux, i lavoratori regalano mille ore di permessi alla collega malata. È il quarto caso in 15 anni di 'ferie solidali'SUSEGANA (TREVISO) - Altro gesto di solidarietà dei lavoratori di Electrolux Italia di Susegana che hanno donato ad una collega in difficoltà più di mille ore di permessi e ferie che le hanno permesso ... ilgazzettino.it Perugia, permessi giornalieri più cari per entrare in ZtlCinquantamila euro in più. È quanto il Comune di Perugia stima di incassare dall’operazione riassetto dei permessi giornalieri per entrare in Zona a traffico limitato. Attenzione, le nuove tariffe ... ilmessaggero.it