Pistola pronta a sparare nascosta nel tombino del condominio | il ritrovamento a Japigia

Durante un controllo di routine nel quartiere Japigia di Bari, i carabinieri hanno trovato e sequestrato una pistola rubata nascosta in un tombino del condominio. La scoperta è avvenuta nell’ambito di una serie di verifiche mirate alla prevenzione di attività criminali nella zona. La pistola, che era pronta a essere utilizzata, è stata recuperata senza che si verificassero incidenti o scontri. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per identificare eventuali responsabili.

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