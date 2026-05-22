Pistola pronta a sparare nascosta nel tombino del condominio | il ritrovamento a Japigia
Durante un controllo di routine nel quartiere Japigia di Bari, i carabinieri hanno trovato e sequestrato una pistola rubata nascosta in un tombino del condominio. La scoperta è avvenuta nell’ambito di una serie di verifiche mirate alla prevenzione di attività criminali nella zona. La pistola, che era pronta a essere utilizzata, è stata recuperata senza che si verificassero incidenti o scontri. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per identificare eventuali responsabili.
Una pistola rubata è stata rinvenuta e sequestrata dai carabinieri nel quartiere Japigia di Bari durante un servizio di controllo del territorio.Il ritrovamento risale alla mattina dello scorso 16 maggio, nell’ambito di un’attività mirata condotta dai militari del Comando provinciale di Bari. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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