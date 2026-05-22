Le autorità italiane hanno concluso un’operazione contro la pirateria audiovisiva che ha coinvolto la Guardia di Finanza di Ravenna e ha portato alla scoperta di migliaia di utenti tra Italia, Francia e Germania. L’indagine, chiamata “Tutto chiaro”, ha portato a sanzioni fino a 5.000 euro per gli abbonati che condividono o accedono a contenuti pirata online. La campagna ha portato alla chiusura di vari siti e piattaforme utilizzate per la distribuzione non autorizzata di materiale audiovisivo.

La Guardia di Finanza di Ravenna ha chiuso un’operazione denominata “Tutto chiaro” contro la pirateria audiovisiva che ha visto coinvolti migliaia di soggetti tra Italia, Francia e Germania. In particolare le fiamme gialle hanno scoperto “CinemaGoal”, un sistema capace di aggirare i controlli di Sky, Dazn, Netflix e Spotify. I danni stimati dai militari si quantificano in 300 milioni di euro. L’operazione, che ha portato a più di 100 perquisizioni, è stata condotta dalla Guardia di finanza di Ravenna su delega della procura di Bologna, con attività coordinate anche in Francia e Germania attraverso l’Eurojust, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Pirateria online, maxi operazione a Ravenna: in arrivo sanzioni fino a 5mila euro agli abbonati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Controlli a Pedara e Trecastagni, 5mila euro di sanzioni agli automobilisti non in regola

Vasta operazione dei Carabinieri nei Comuni di Colleferro, Artena e Valmontone. 5 persone denunciate e sanzioni per oltre 5mila euroI Carabinieri della Stazione di Colleferro hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino romeno di 47 anni, residente a Segni,...

Pirateria online, maxi operazione a Ravenna: in arrivo sanzioni fino a 5mila euro agli abbonatiLa Guardia di Finanza di Ravenna ha chiuso un’operazione denominata Tutto chiaro contro la pirateria audiovisiva che ha visto coinvolti migliaia di soggetti tra Italia, Francia e Germania. In partic ... tpi.it

Pirateria audiovisiva, operazione della Guardia di Finanza contro gli abbonamenti illegaliNel mirino il sistema Cinemagoal utilizzato per accedere illegalmente ai contenuti di piattaforme come Sky, Dazn, Netflix, Disney+ e Spotify ... rainews.it