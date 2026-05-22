Recentemente è stata scoperta una possibile spiegazione fisica che riguarda la struttura della piramide di Cheope e il suo effetto sulle onde sismiche. Studi hanno analizzato come la massa della piramide possa deviare o ridurre le vibrazioni generate dai terremoti, con particolare attenzione alle camere interne che potrebbero contribuire ad assorbire le energie sismiche. Questi risultati sono stati ottenuti attraverso analisi scientifiche che coinvolgono modelli e misurazioni delle vibrazioni all’interno della struttura.

? Punti chiave Come fa la massa della piramide a scartare le onde sismiche?. Quale ruolo giocano le camere interne nello smorzamento delle vibrazioni?. Perché la frequenza dei blocchi differisce da quella del terreno?. Come possono queste tecniche antiche proteggere le moderne costruzioni civili?.? In Breve Massa vibra tra 2 e 2,6 hertz contro lo 0,6 hertz del terreno.. Camere sopra la Camera del Re smorzano le frequenze crescenti verso l'alto.. Struttura composta da circa 2,3 milioni di blocchi di pietra resiste ai sismi.. Modello di resilienza utile per proteggere monumenti nel bacino del Mediterraneo.. Un nuovo studio guidato dal National Research Institute of Astronomy and Geophysics del Cairo spiega come la Piramide di Cheope a Giza riesca a resistere ai terremoti grazie a una frequenza di vibrazione differente rispetto al terreno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piramide di Cheope: scoperto il segreto fisico contro i terremoti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aggiornamento sull'anomalia della Grande Piramide: nuove scoperte potrebbero riscrivere la storia

Sullo stesso argomento

Studio svela come la Piramide di Cheope ha resistito fino ad oggi: solidità e un “sistema antisismico”Analizzando la Grande Piramide di Cheope e il terreno circostante, i ricercatori hanno scoperto un "sistema antisismico" che ha permesso alla...

Scoperto il meccanismo segreto del cervello contro l’AlzheimerScienziati di UCLA Health e UC San Francisco hanno scoperto perché alcuni neuroni resistono meglio dell’accumulo della proteina tau, strettamente...

La posizione di una misteriosa piramide non documentata in Egitto è stata divulgata pubblicamente durante una conferenza dell'Università di Princeton intitolata Il Ponderare del Cuore: Osiride, il Duat e il Libro dei Morti, che ha motivato il nostro dipartimento reddit

Studio svela come la Piramide di Cheope ha resistito fino ad oggi: solidità e un sistema antisismicoAnalizzando la Grande Piramide di Cheope e il terreno circostante, i ricercatori hanno scoperto un sistema antisismico che ha permesso alla ... fanpage.it

Egitto: Cheope, il segreto antisismico nascosto nelle camere interneLa sorprendente capacità della Piramide di Cheope di resistere ai terremoti per oltre 4.500 anni potrebbe avere una spiegazione precisa ... ilmetropolitano.it