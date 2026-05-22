Pin Floi l' iconico brano dei Pitura Freska adesso è un videogioco

Da alcuni giorni è disponibile online un nuovo videogioco ispirato a “Pin Floi”, la celebre canzone dei Pitura Freska. La traccia, considerata un vero e proprio simbolo della città di Venezia, festeggia quest’anno i suoi 35 anni. Il gioco riprende i temi e le immagini legate al brano, offrendo ai giocatori un’esperienza che richiama l’atmosfera e le atmosfere della canzone. La pubblicazione del videogioco segna un collegamento tra musica e nuove tecnologie, senza ulteriori dettagli sui sviluppatori o sulle modalità di gioco.

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