Pin Floi l' iconico brano dei Pitura Freska adesso è un videogioco
Da alcuni giorni è disponibile online un nuovo videogioco ispirato a “Pin Floi”, la celebre canzone dei Pitura Freska. La traccia, considerata un vero e proprio simbolo della città di Venezia, festeggia quest’anno i suoi 35 anni. Il gioco riprende i temi e le immagini legate al brano, offrendo ai giocatori un’esperienza che richiama l’atmosfera e le atmosfere della canzone. La pubblicazione del videogioco segna un collegamento tra musica e nuove tecnologie, senza ulteriori dettagli sui sviluppatori o sulle modalità di gioco.
Da qualche giorno è online “Pin Floi”, un videogioco basato sull'omonima canzone dei Pitura Freska, diventata una sorta di inno della città di Venezia, che quest'anno compie 35 anni. Il videogioco, con protagonista un giovane Sir Oliver Skardy, imbottigliato tra la folla nel tentativo di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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Pin Floi: il concerto dei Pink Floyd a Venezia diventa videogamePin Floi, la celebre canzone di Sir Oliver Skardy e dei Pitura Freska, diventa un videogioco gratuito online che fa rivivere la 'notte folle' del 1989. gioconews.it