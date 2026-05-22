Pilotta | Restaurata una delle dodici statue in marmo raffiguranti i membri della famiglia imperiale giulio-claudia
Il Complesso monumentale della Pilotta di Parma ha annunciato venerdì 22 maggio 2026 il termine dei lavori di restauro di una statua in marmo rappresentante Agrippina Maggiore. La scultura, una delle dodici raffiguranti i membri della famiglia imperiale giulio-claudia, è stata recuperata durante gli scavi archeologici condotti a Veleia. La statua è ora stata rimessa in mostra al pubblico, dopo aver subito interventi di consolidamento e pulizia.
Il Complesso monumentale della Pilotta di Parma ha presentato, venerdì 22 maggio 2026, il restauro della statua in marmo di Agrippina Maggiore, tra gli elementi statuari più significativi ritrovati negli scavi archeologici di Veleia.L’intervento è stato finanziato da Inner Wheel Parma Est, grazie. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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