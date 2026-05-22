Pilotta | Restaurata una delle dodici statue in marmo raffiguranti i membri della famiglia imperiale giulio-claudia

Il Complesso monumentale della Pilotta di Parma ha annunciato venerdì 22 maggio 2026 il termine dei lavori di restauro di una statua in marmo rappresentante Agrippina Maggiore. La scultura, una delle dodici raffiguranti i membri della famiglia imperiale giulio-claudia, è stata recuperata durante gli scavi archeologici condotti a Veleia. La statua è ora stata rimessa in mostra al pubblico, dopo aver subito interventi di consolidamento e pulizia.

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