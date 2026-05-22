Picciriddi completato il murale di Domenico Pellegrino dedicata ai bambini uccisi dalla mafia

Tanti palloni colorati con i nomi dei bambini e delle bambine, uccisi dalla mafia, sono dipinti nel murale Picciriddi di Domenico Pellegrino. L'opera, partendo dal pallone come simbolo di gioco libero e sport, vuole dare un messaggio forte e significativo contro la violenza e la mafia. La sua. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Giornata in memoria dei giornalisti siciliani uccisi dalla mafia, messa dell'arcivescovo Lorefice a San Francesco di Sales

Referendum, Bersani: “Qualcuno dedica il Sì a Berlusconi o a Garlasco. Noi dedichiamo il No ai 28 magistrati uccisi da mafia e terrorismo”A pochi giorni dal referendum costituzionale sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo, Pier Luigi Bersani interviene al congresso...