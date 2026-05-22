Picciriddi completato il murale di Domenico Pellegrino dedicata ai bambini uccisi dalla mafia
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Tanti palloni colorati con i nomi dei bambini e delle bambine, uccisi dalla mafia, sono dipinti nel murale Picciriddi di Domenico Pellegrino. L'opera, partendo dal pallone come simbolo di gioco libero e sport, vuole dare un messaggio forte e significativo contro la violenza e la mafia. La sua. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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